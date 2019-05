Le Pays loue des terrains à la CPS pour développer le bio

Le Pays et la Caisse de prévoyance sociale ont signé jeudi après-midi une convention sur un bail de location de 70 ans de deux domaines à Vairao. Le but est d’y installer des jeunes agriculteurs pour y développer la culture biologique.

Développer l’agriculture locale et favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. Ce sont deux des objectifs du troisième axe du programme de création de richesse du gouvernement. Seulement le pays est en manque de terres cultivables. En effet, selon le dernier recensement réalisé en 2012, la surface agricole utilisée est en baisse de 45 % depuis 1995 et particulièrement sur Tahiti. Car les terres agricoles doivent rivaliser avec le besoin de création d’espaces d’activités économiques. C’est pourquoi le Pays, au travers du président et du ministre de l’Économie verte et du Domaine, a signé jeudi après-midi une convention sur un bail de location de 70 ans sur le domaine Tauraatua et une partie du domaine Poro’i à Vairao. De jeunes agriculteurs pourront s’y installer pour développer l’agriculture biologique sur des terrains de 77 hectares, dont 60 exploitables. Les terrains sont attribués via la commission d’attribution des lots des lotissements agricoles. La Direction de l’agriculture se charge de son côté de l’aménagement foncier du site avec le défrichage et la réalisation de pistes et d’un réseau hydraulique. Le montant total de ces opérations s’élève à 444 millions de Fcfp.

D’après communiqué