Le Pays se met au nettoyage des plages

L’opération « Propreté des plages et des embouchures de rivières de Tahiti » a été lancée jeudi matin par la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Deux phases de nettoyage sont prévues. Une première jusqu’aux vacances de fin d’année, et une deuxième à l’occasion des grandes vacances de juillet-août.

C’est à la Pointe Vénus que l’opération « Propreté des plages et des embouchures de rivières de Tahiti » a débuté jeudi matin. Une opération lancée par les ministères du Tourisme et de l’Environnement jusqu’au 31 décembre. Une deuxième phase est prévue avant les grandes vacances de juillet-août. Pour cette première phase, 23 plages et embouchures de rivières seront nettoyées pendant près de deux mois du lundi au vendredi par un prestataire sélectionné par le pays.

Sur le terrain, quatre personnes seront chargées du ramassage et du tri des déchets et de leurs évacuations, mais aussi de la découpe de troncs et de branchages. L’objectif principal de cette opération est de valoriser les sites du littoral de Tahiti pour la population et les touristes. Le Pays souhaite aussi montrer son soutien aux communes et associations qui mettent régulièrement en place ce type d’action de nettoyage.