Le Pays veut avancer sur le « pôle de santé privé unique »

Le gouvernement va lancer, avec l’aide de l’AFD, une étude sur ce projet de réunion des cliniques privés, qui pourrait s’installer, à terme sur une ancienne parcelle dédiée au village tahitien, à Punaauia. Du côté des professionnels on se montre à ce stade dubitatif : des rénovations ont eu lieu et l’urgence d’une telle structure se fait moins sentir.

Le projet de Pôle de santé privé unique (PSPU) avance à petits pas pour peut-être voir le jour en 2027 comme l’avait annoncé le Pays l’an passé. La structure doit regrouper à terme « les trois cliniques privées » pour « améliorer l’offre de soin », mieux compléter les services de l’hôpital public de Taaone, et s’adapter « aux besoins futurs » de la Polynésie, comme l’explique le compte-rendu du Conseil des ministres du jour. Si l’idée de pôle de santé privé est évoquée depuis plusieurs décennies, a fait l’objet de plusieurs projets et plusieurs échecs, il a connu un nouveau souffle en 2020 quand le Pays avait invité les professionnels à découvrir un site d’accueil potentiel. Le site dit « kosovo », qui domine les plateaux d’Outumaoro, à la limite entre Punaauia et Faa’a, et qui sert aujourd’hui seulement de dépôt pour divers services du Pays, a longtemps été réservé pour développé le projet de Village tahitien. La semaine dernière, le gouvernement a confirmé le retrait de cette parcelle de la zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique ZPADT.

Un petit pas, et un autre, ce mercredi, en conseil des ministres. Le gouvernement annonce l’approbation d’un projet de convention de financement d’une étude sur le PSPU. L’Agence française de Développement (AFD) et le Pays veulent « dresser les éléments architecturaux de la future clinique et estimer plus précisément l’enveloppe financière de l’investissement » explique le communiqué. Le compte rendu du conseil des ministres explique également qu’une société immobilière et une société d’exploitation ont été créée. Si la volonté affichée du gouvernement est de donner au projet « une impulsion politique forte », du côté des professionnels on se montre pour l’instant dubitatif. L’urgence de voir cette structure exister se fait moins sentir qu’il y a quelques années, après les chantiers de rénovation menés dans les deux cliniques de Papeete. Des discussions avec les responsables des centres de santé privé et les potentiels investisseurs sont programmés dans les semaines à venir.

