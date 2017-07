Le Pays veut mieux subventionner les pêcheurs

La politique de soutien au prix du gazole pour les bateaux de pêche devrait bientôt être étendue à l’essence sans plomb. Un projet de loi du Pays vient d’être soumis au Conseil économique, social et culturel par le gouvernement.

D’après le gouvernement, de plus en plus de pêcheurs professionnels délaissent le diesel et utilisent des potimarara et des bonitiers fonctionnant à l’essence sans plomb, « dont le coût d’investissement et de réparation est moindre ». Or, aujourd’hui, seul le gazole est éligible au mécanisme du fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH). Les pêcheurs qui utilisent du carburant essence doivent payer à la pompe le prix public et demander ensuite un remboursement partiel à la Direction des ressources marines, sur présentation d’une facture, ce qui prend « généralement plusieurs mois », indique le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou. Il précise en outre qu’il s’agit d’une « petite aide, pas aussi conséquente que celle qu’on va consentir ». Ce que le gouvernement propose, c’est d’intégrer l’essence sans plomb au FRPH et FPPH pour les pêcheurs professionnels.

Il y a aujourd’hui près de 440 potimarara titulaires d’une licence de pêche.

Pour que ce changement soit effectif, que l’essence sans plomb soit intégrée pour les pêcheurs professionnels à la liste des produits soutenus par le FRPH, il faut modifier la législation. Le gouvernement a transmis un projet de loi du Pays au CESC. Il sera aussi proposé de prolonger ce soutien par une prise en charge des frais d’acheminement et de commercialisation dans les îles éloignées par le Fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH) « de sorte que les coûts d’exploitation soient réduits pour les opérateurs ».