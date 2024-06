Le Pays veut structurer l’économie sociale et solidaire

Hinatea Colombani, fondatrice de Arioi : « Des entrepreneurs qui rêvent d’un monde meilleur » Hinatea Colombani n’a pas attendu les colloques. Présente ce jeudi en tant qu’entrepreneure, elle dit « ça fait six ans qu’on a créé notre SARL et qu’on a intégré dans nos statuts juridiques l’entreprise sociale et solidaire, sachant que le cadre réglementaire n’existait pas en Polynésie. » « C’est déjà dans notre ADN, la façon de travailler avec l’humain, la façon de valoriser la culture, de ne pas juste mettre des Polynésiens en train de faire du tressage, mais de valoriser ces savoir-faire, en faisant de vraies levées de fonds, en ayant de vrais travaux de partenariats avec des services et des entreprises. On a trop tendance dans le cadre de la culture à faire du tauturu, du ‘viens un peu s’il te plaît’, du bénévolat, poursuit Hinatea Colombani, mais si on veut vraiment sauver nos traditions, il faut pouvoir valoriser financièrement ce travail. Quand on mobilise une équipe d’animateurs culturels, on ne les paie pas au lance-pierre. » « En gros, conclut-elle, l’économie sociale et solidaire ce sont des entrepreneurs qui rêvent d’un monde meilleur. » https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2024/06/ECONOMIE-SOCIALE-ET-SOLIDAIRE-01-HINATEA.wav