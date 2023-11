« Le Petit coiffeur », le quotidien tourmenté d’une famille durant la Libération

Du 10 au 19 novembre au petit théâtre de la Maison de la Culture se jouera « Le Petit coiffeur ». La pièce se déroule à Chartres en 1944, en pleine période de l’épuration à la Libération, et conte le quotidien tourmenté d’une famille de coiffeurs qui tente, tant bien que mal, de continuer à vivre.

Chartres, 1944. C’est l’époque dans laquelle vous plonge la pièce « Le Petit coiffeur » de Jean-Philippe Daguerre, nominé « Meilleur auteur francophone vivant » aux Molières 2022. Cette pièce fait suite à « Adieu Monsieur Haffmann » (joué en 2019 au fenua ) qui se déroulait pendant la période sombre de l’occupation allemande en France. Cette fois, l’auteur poursuit l’immersion du public dans la Seconde Guerre mondiale en s’inspirant de « la tondue de Chartres » – cette célèbre photo de Robert Capa. Les spectateurs découvrent ainsi le quotidien d’une famille de coiffeurs à Chartres, vivant dans la tourmente de la délation. On y rencontre, dans des tableaux de la vie courante de « cette époque sombre », cinq personnages dont Marie, la mère de famille – une grande résistante – qui a un temps d’avance sur les hommes de l’époque.

Les notions de justice et d’injustice

Elle est accompagnée par ses deux fils, Pierre le fameux coiffeur qui a été contraint de prendre la place de son père dans l’entreprise familiale, mais aussi par son frère Jeannot, un personnage psychologiquement instable et « recevant les choses avec moins d’émotion que les autres ». On fait aussi la connaissance de Léon, l’amant de Marie, et puis celle de Lise, une cliente avec qui Pierre le coiffeur va connaître le « coup de foudre ». Une « histoire magnifique et à la fois bouleversante » qui met en scène des personnages dans des « situations horribles » mais qui pourtant, grâce à l’amour, s’efforcent de vivre au mieux. On y évoque aussi les notions de justice et d’injustice avec la mise en exergue « des dangers de quand les hommes se rendent justice eux-mêmes, un peu n’importe comment », précise Arnaud Dupont qui joue le rôle de Jean. Le spectacle est à retrouver du 10 au 19 novembre, les vendredis et samedis à 19h30 et les dimanches à 17 heures au Petit théâtre de la maison de la culture. Les billets sont en vente sur ticketspacific.pf.