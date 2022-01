Le petit Mathias décédé à son retour de Polynésie

Mathias, qui était atteint d’un cancer incurable, avait visité le fenua fin novembre. Un rêve qui se réalisait pour l’enfant de 8 ans. Sa famille a annoncé qu’il s’était éteint « sans souffrir » en toute fin d’année, lors de son retour en métropole.

« Même si avant de commencer le combat, nous étions déjà au courant du vainqueur, nous nous sommes jamais préparés à ce moment difficile que nous sommes en train de vivre« . C’est sur ces mots que l’association « La bande de copains » a annoncé, ce 1er janvier, le décès du petit Mathias. Touché par un cancer dont tous les médecins s’accordaient à dire qu’il était incurable, l’enfant de huit ans avait réalisé son rêve, en atterrissant fin novembre au fenua, un pays que le dessin animé Vaiana lui avait donné envie de découvrir. L’association avait réussi à rapidement lever des fonds pour lui permettre d’envisager ce voyage avec sa famille, et l’élan de solidarité avait continué en Polynésie, où beaucoup de monde s’était mobilisé pour lui offrir un séjour inoubliable.

« En 6 mois, tu as rassemblé des gens qui se croisaient sans se dire bonjour, en six mois tu as propagé de l’amour autour de toi, tu as réussi à faire voyager la solidarité autour du monde…. Respect mec ! », écrit le président du collectif Benoit Perez. D’après lui, Mathias se serait éteint « sans souffrir », lors du trajet retour vers la métropole, et « alors que l’avion n’avait pas encore atterri ». « Son rêve est devenu éternel » écrit-il. D’après Polynésie la 1ere, Mathias devrait être incinéré en fin de semaine et ses parents projettent de ramener l’urne au fenua.