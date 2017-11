Le plan Smart Polynesia pour l’e-administration

Le Pays a annoncé mercredi à l’issue du conseil des ministres le lancement de Smart Polynesia. Un plan de 70 actions destinées à atteindre les objectifs du Schéma directeur d’aménagement numérique (Sdan) en matière de modernisation de l’administration.

Après le plan de développement de l’économie numérique en 2011 et le schéma directeur d’aménagement du numérique début 2017, le gouvernement vient de lancer Smart Polynesia. « Une déclinaison en 70 actions de la transformation numérique et digitale au fenua », explique le porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Numérique, Jean-Christophe Bouissou. L’administration souhaite ainsi se mettre à jour côté numérique, puisque d’ici quatre ans toutes les pièces administratives doivent être dématérialisées. Jean-Christophe Bouissou affirme également que si les entreprises privées acceptent de « franchir le pas » vers l’écosystème numérique, elles seront soutenues par le Pays. « On pense que si nous ne sommes pas au rendez-vous d’ici 2025, nous aurons accusé énormément de retard ».

Les problèmes de connexion Internet en Polynésie française peuvent pourtant être un frein à cette transformation digitale. Mais pour Jean-Christophe Bouissou, l’évolution technologique de ces prochaines années va permettre de rattraper cette difficulté.

Le porte-parole du gouvernement affirme que la Polynésie a « sa carte à jouer » dans la transformation digitale. Selon le ministre, les emplois de demain seront majoritairement tournés vers le digital. « Nous aurons besoin d’énormément de jeunes qui savent faire du codage ».