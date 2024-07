Le Polynésien Jean-Marc Bambridge prend la tête de la compagnie des Archipels

La cérémonie de passation du commandement de la compagnie des Archipels s’est déroulée lundi soir à la caserne Bruat de Papeete. L’affectation revient à un enfant du pays, le capitaine Jean-Marc Bambrige, déjà passé par le commandement des brigades d’Arue et de Faa’a.

C’était annoncé depuis le début de l’année : un Polynésien prend la tête de la compagnie des Archipels. Son nom est désormais connu, et la passation de commandement a eu lieu lundi soir à la Caserne Bruat, sous l’égide du commandant de la gendarmerie Grégoire Demézon. Il s’agit du capitaine Jean-Marc Bambridge, qui succède à Julien Lalagüe, en poste depuis quatre ans. Il devient du même coup le troisième enfant du fenua à occuper cette fonction, après Raymond Dehors (1993) et Lucien Li (2014-2020). Pour rappel, la compagnie des Archipels est responsable des zones des Raromatai, des Marquises, des Australes, des Tuamotu et des Gambiers.

Originaire de Paea, le capitaine Bambridge porte l’uniforme depuis 1992. Il a essentiellement servi en Polynésie, à l’exception d’une pige en métropole (2005-2011). Avant de prendre le commandement de la compagnie des Archipels, il a commandé la brigade d’Arue (2012-2015) et celle de Faa’a (2015-2018). Un temps en poste à l’état-major en qualité de chef adjoint du bureau du personnel, il était commandant en second de la compagnie des îles du Vent depuis tout juste trois ans. Le capitaine décrit « un sentiment de fierté car c’est un poste à responsabilité, et un signe de confiance du commandement ». Il évoque aussi un poste avec « des enjeux, dans un contexte unique, avec un territoire particulier ». Ce qui n’est pas sans lui conférer « une certaine appréhension ».

« Je sais que je vais pouvoir m’appuyer sur celles et ceux qui sont déjà en poste »

« La principale difficulté de cette fonction se trouve dans la capacité de projection pour faire face aux évènements. Sur Tahiti on prend son véhicule, sur Moorea on prend le bateau ou l’hélicoptère et on y est rapidement. Quand il s’agit de se projeter aux Marquises ou aux Australes, c’est plus compliqué, c’est assez vaste. Rien qu’aux Gambier ce n’est pas loin de 4 heures d’avion. Il va falloir que je m’approprie cette organisation, mais je sais que je vais pouvoir m’appuyer sur celles et ceux qui sont déjà en poste », précise-t-il.

Les temps d’affectation sont variables dans la gendarmerie. Le nouveau commandant de la compagnie des Archipels se projette sur une durée de trois à quatre ans à son nouveau poste.