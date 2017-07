Le port de Papeete se dote d’un nouveau remorqueur

Le nouveau remorqueur du Port de Papeete attendu pour la fin de l’année sera long de 28 mètres et large de 10. Il peut atteindre la vitesse de 14 nœuds.

Ce remorqueur est attendu pour le mois d’octobre prochain. Il sera construit par le groupe néerlandais Damen basé au Vietnam, indique le magazine Mer et Marine. Il sera long de 28, 7 mètres et large de 10,4 mètres. Ce remorqueur sera équipé de deux moteurs diesel Caterpillar et de deux propulseurs Rolls-Royce toujours selon le magazine. Il affiche une capacité de traction au point fixe de 60 tonnes. Ce remorqueur tombe bien car la taille des certains paquebots en escale au fenua ne cesse d’augmenter.