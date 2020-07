Le premier Village du Tiurai a ouvert ses portes

32 artisans et ateliers d’initiation, du 8 au 11 juillet, puis du 15 au 18 juillets, redonnent leurs lettres de noblesse à l’artisanat d’art polynésien dans les jardins de la Maison de la Culture.

Cet événement, organisé par le Service de l’artisanat traditionnel, fait suite à l’annulation du Heiva rima’ī et du Heiva, et ambitionne de faire vivre les festivités du Heiva en donnant une visibilité aux acteurs de l’artisanat traditionnel. Le confinement a en effet été difficile économiquement pour les artisans. C’est aussi un retour aux sources même du Tiurai où se mêlait artisanat et danse traditionnelle comme le précise le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Pour cette première édition, 32 artisans se relaieront dans le village pour mettre en lumière toute la richesse de leurs savoir-faire. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir des créations originales autour de 5

univers de l’artisanat traditionnel répartis autour du Paepae a Hiro : la bijouterie traditionnelle, le tīfaifai et la couture, la sculpture et la gravure, la vannerie et – période oblige – les costumes de danse et accessoires.

Des ateliers d’initiation à l’artisanat traditionnel

Le Village du Tiurai permettra également aux visiteurs de s’essayer aux gestes de la création artisanale au travers de cinq ateliers participatifs.

Les participants seront invités à s’inscrire en ligne, au plus tard la veille de l’atelier, via la page Facebook de l’événement « ​Village du Tiurai », ou sur place le jour même.

De nombreuses festivités

Toujours dans une optique de partage, chaque jour dès l’ouverture, des démonstrations et tableaux vivants seront programmés tout au long de la journée. Le public pourra, chaque vendredi à 15h15, s’essayer à la

danse traditionnelle ‘ori Tahiti lors des ateliers gratuits ouverts à tous. Ambiance musicale assurée chaque samedi à partir de 13h, avec le groupe « Aparima Rau » qui animera une bringue 100% locale.

Le samedi 11 juillet, à 15h30, un tamure marathon (au tarif de 1000 Fcfp) sera animé par Tumata Vairaaroa.

Le samedi 18 juillet à 16h, un défilé de mode organisé par Freddy Mou, de la marque « Fenua by Freddy » viendra clôturer le Village du Tiurai.

Un événement organisé dans le respect des règles sanitaires

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées sur l’ensemble du village. Dès l’entrée, les visiteurs pourront trouver un stand où se procurer des masques en tissu certifiés AFNOR.

Des solutions hydro-alcooliques seront également mises à disposition du public, les espaces et le matériel utilisés seront désinfectés entre chaque atelier et un sens de circulation sera également mis en place.

Un reportage de Stéphane Sayeb et Victoire Brotherson.