Le président de Hainan Airlines est en Polynésie

Le président du groupe chinois Hainan Airlines, Wang Jian, est arrivé samedi en Polynésie pour une visite d’affaire avec plusieurs cadres de sa société.

Après une première arrivée samedi matin, un deuxième avion de la compagnie aérienne chinoise Hainan airlines, un Boeing 787, s’est posé, samedi, en fin de journée, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, avec à son bord plusieurs passagers, dont le président du groupe HNA (Hainan airlines), Wang Jian. Le dirigeant du groupe Hainan été accueilli par le président Edouard Fritch et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Louis Wane, à qui le groupe Hainan a acheté le Hilton de Moorea et le St Régis de Bora Bora, était également présent.

Avant de s’envoler pour Bora Bora, Wang Jian s’est entretenu avec le président Fritch durant près de 45 minutes. Il a indiqué qu’il s’agissait de son troisième voyage, qu’il aimait beaucoup la Polynésie « proche du paradis ». Le dirigeant chinois tient à ce que tous ses cadres dirigeants qui l’accompagnent connaissent à leur tour nos îles afin de continuer à investir en Polynésie.

Le groupe HNA possède, entre autres, plusieurs compagnies aériennes, totalisant 1250 avions, et 8 000 hôtels dans le monde. Le groupe HNA a un chiffre d’affaires annuel estimé à 90 milliards de dollars US (environ 10 000 milliards Fcfp) et compte 410 000 employés. Une autre rencontre entre monsieur Wang Jian et le président Fritch est prévue mercredi à Bora Bora.