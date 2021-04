Le Prince Philip Mountbatten : une divinité au Vanuatu

Le Prince Philip Mountbatten, duc d’Édimbourg, mari d’Élisabeth II, décédé vendredi dernier, faisait l’objet d’un culte au Vanuatu.

Le prince Philip n’était pas que le mari de la reine Élisabeth II, il était également une divinité sur l’île de Tanna, au Vanuatu, plus précisément dans les villages de Yaohnanen et Ikunala. Cette croyance est née en 1974, lors de la visite royale du couple sur ce territoire qui était alors appelé les Nouvelles-Hébrides et encore sous le contrôle franco-britannique.

Plusieurs versions du mythe existent : pour certains, c’est le « dieu noir de Tanna » qui a quitté l’île pendant la Seconde Guerre mondiale puis, déguisé en blanc, aurait participé à une série d’épreuves pour gagner le cœur de la reine d’Angleterre ; pour d’autres, il s’agit du dieu blanc, un des deux esprits autrefois sortis du cratère du volcan Yasur, qui a fondé la race blanche.La légende raconte, selon un article du Daily Mail, qu’un chef du nom de Jack Naiva aurait reconnu en l’époux de la reine, alors habillé d’un costume blanc, le « Messie » lors de leur voyage en 1974. Depuis, chaque année, une fête était organisée pour l’anniversaire du duc.

Le prince Philip, informé de l’existence du culte, a envoyé en septembre 1978 aux habitants du village de Yaohnanen quelques cadeaux : une photo dédicacée et des pipes en terre, reçues avec plaisir. En retour, il recevra un nalnal, une canne utilisée pour tuer les cochons, et la demande qu’il envoie une photo de lui portant cette canne. Ce que fera le prince Philip. Les relations se sont perpétuées car une photo dédicacée a été envoyée aux villageois en 2000 puis le prince Philip a reçu cinq habitants du village d’Ikunala au château de Windsor en 2007.

