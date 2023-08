Le programme de Gérald Darmanin au fenua

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer arrive à Tahiti mercredi matin pour une visite de quatre jours. Il est accompagné du nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, et de la ministre des Sports, Aurélie Oudéa-Castera. Il se rendra à la Presqu’île, à Papara, à Moorea, Nuku Hiva, Hiva Oa et Kaukura.

Gérald Darmanin revient au fenua, où il était venu en juillet 2018 en tant que ministre de l’Action et des Comptes publics. Quatre jours de visite dont les principaux thèmes sont la sécurité, notamment autour des Jeux olympiques, mais aussi de la lutte contre les stupéfiants. Il sera également question de pêche hauturière, d’agriculture et d’environnement.

Mercredi : Brotherson, Géros, Vairao, Teahupoo, Papara

La journée de mercredi, après le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts, et les rencontres protocolaires avec Moetai Brotherson puis avec le président de l’assemblée Antony Géros, et un passage à l’Ifremer de Vairao, sera consacrée à la séquence olympique avec une visite du site dans les conditions réelles d’une compétition, la Shiseido Tahiti Pro. Gérald Darmanin s’arrêtera à Papara sur le chemin du retour, pour une visite de la brigade de gendarmerie de Papara et des échanges sur la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Jeudi : port de pêche, Moorea, gendarmerie et DTPN de Papeete

Plusieurs autres séquences sont d’ailleurs prévues avec la gendarmerie et la police nationale : jeudi, après la visite du port de pêche de Papeete, puis les visites du lycée agricole et du Criobe à Moorea, le ministre se rendra à la brigade de gendarmerie de Pao Pao, et devrait y faire une annonce importante. En fin de journée, de retour en ville, Gérald Darmanin procédera à l’installation du colonel Grégoire Demezon, numéro 2 depuis octobre dernier, à la tête de la gendarmerie en Polynésie française, et de Frédéric Millecam à son poste de directeur territorial de la police nationale.

Vendredi : Nuku Hiva et Hiva Oa ; samedi : Kaukura et retour à Papeete

Vendredi, le ministre se rendra à Nuku Hiva, où il déjeunera avec les élus des Marquises, puis à Hiva Oa où lui est réservé un accueil traditionnel, avant une présentation d’un site archéologique du projet Unesco et du centre culturel. Samedi matin, il se rendra sur l’atoll de Kaukura, où il inaugurera le nouvel abri de survie, entendra une présentation de la future centrale hybride de l’île, financée par le Fonds de transition écologique, et visitera une vanilleraie.

Samedi soir à son retour à Tahiti, une conférence de presse se tiendra au Haut-commissarait, retransmise sur les deux chaînes de télévision. Gérald Darmanin s’envolera ensuite pour Paris dans la nuit.

Les sujets brûlants

En filigrane d’un programme bien rempli, d’autres questions sur les rapports entre Paris et Papeete restent posées : le gouvernement central a déjà indiqué ne pas vouloir traiter d’éventuelles questions statutaires en même temps que celles qui se posent pour la Nouvelle-Calédonie ; la France n’a pas non plus l’intention d’aller devant le comité de décolonisation de l’ONU cette année ; les résultats de la réflexion interministérielle sur l’ITR et la compensation de sa disparition, étaient attendus pour juin, puis juillet ; et la prolongation de la défiscalisation nationale au-delà de la date butoir actuelle de 2025 inquiète les investisseurs.