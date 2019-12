Le programme de la 2e semaine du Hura Tapairu

La 15e édition du Hura Tapairu a démarré le 27 novembre au Grand théâtre de la Maison de la culture pour se poursuivre jusqu’au 7 décembre. Cette année, 31 groupes répartis en 38 formations différentes prendront part à cette compétition dans les deux catégories reines – mehura et tapairu – et les trois catégories facultatives – ‘aparima ‘āpipiti, ōte’a ‘āpipiti et pahu nui. La deuxième semaine de concours s’étend du 3 au 6 décembre avec 19 troupes locales. La finale se déroulera le 7 décembre. Voici, en attendant, le programme des soirées de concours. A noter que les soirées du 3, 4 et 7 décembre sont à guichet fermé.

Mardi 03 décembre :

19h00 – Présentation de la soirée

Hei Tahiti Tapairu – Tapairu et Mehura + ōte’a ‘āpipiti + pahu nui

Heirurutu Mehura – Mehura

Ia Ora Na Tahiti – Mehura + ‘aparima ‘āpipiti

Tifai – Mehura

Hō Mai – Tapairu + ōte’a ‘āpipiti + pahu nui

Mercredi 04 décembre :

19h00 – Présentation de la soirée

O’Maire Raurii – Tapairu et Mehura

Urahutia – Mehura + ‘aparima ‘āpipiti

Toa Nui – Mehura

Hei Tahiti Ruahatu Tini Rau – Mehura + ‘aparima ‘āpipiti

Hei Toa Nui – Formation 1 – Tapairu + pahu nui

Jeudi 05 décembre :

19h00 – Présentation de la soirée

Ha’avai – Tapairu

Taure’a Mehura – Mehura

Te Purotu Nui – Mehura

Pupu ‘Ori Tamari’i Vairao – Mehura

Tamari’i ‘Ori No Tahiti Nui – Formation 1 – Tapairu + ‘aparima ‘āpipiti + ōte’a ‘āpipiti + pahu nui

Vendredi 06 décembre :

19h00 – Présentation de la soirée

Hiro’a Mana – Tapairu + pahu nui

Tamari’i Papetoai – Mehura

Te Vahineri’i ‘Ori Tahiti – Mehura

Hei Toa Nui – Formation 2 – Tapairu

Intermède avec Mearii U

Remise des prix + annonce des finalistes

Samedi 07 décembre :

16h00 – Soirée des finales

Les billets sont en vente directement à la Maison de la culture.