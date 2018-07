Le programme de la visite de Gérald Darmanin

Le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, sera en visite de quatre jours en Polynésie. Entre visite de la direction régionale des douanes et rencontre avec les organisations syndicales de la fonction publique d’Etat, le ministre se rendra samedi à Bora Bora.

Comme annoncé au mois de mars, puis confirmé au mois de juin, le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, sera en visite officielle en Polynésie pendant quatre jours. Le ministre arrive vendredi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Plusieurs rencontres sont prévues avec le président du Pays et de l’assemblée ainsi qu’avec les organisations syndicales de la fonction publique d’Etat. Gérald Darmanin visitera notamment la direction régionale des douanes à Motu Uta. Samedi, après avoir visiter le câblier île de Batz, le ministre se rendra à Bora Bora pour plusieurs rencontres autour du tourisme. Enfin lundi, le ministre de l’Action et des comptes publics fera un tour d’horizon de la filière pêche avant de visiter les services de la direction générale des finances publiques. Gérald Darmanin quittera la Polynésie lundi soir.

Le programme complet du ministre de l’Action et des comptes publics :