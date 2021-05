Le programme de Sébastien Lecornu en Polynésie

Le programme complet de la visite officielle de Sébastien Lecornu a été dévoilé ce matin. Du 6 au 14 mai, le ministre des Outre-mers sera essentiellement à Tahiti, mais il se rendra à la Presqu’île, à Bora Bora et à Hiva Oa.

C’est la troisième visite de Sébastien Lecornu au fenua, mais la première avec la casquette de ministre des Outre-mers. Crise sanitaire et économique, nucléaire, projets de développement, et fonctionnaires d’État seront les grands sujets de ce déplacement.

Sébastien Lecornu arrivera donc demain, jeudi, dans la soirée, avec une délégation réduite de 4 personnes, et ses déplacements officiels commenceront vendredi à 15 heures avec la visite du centre de vaccination de Pirae, suivie d’une rencontre avec les fonctionnaires du haussariat chargé du contrôle des voyageurs.

Samedi 8 mai, il se déplacera à Bora Bora pour échanger avec les acteurs du tourisme.

Lundi 10 mai, le ministre rencontrera les représentants des cultes, avant une rencontre autour des conséquences des essais nucléaires dont les participants ne sont pas encore connus. Lundi soir, un cocktail avec les maires de Polynésie est prévu à la présidence.

Mardi matin, il sera l’invité d’honneur de la cérémonie de remise des prix Tech 4 Islands et de lancement de l’édition 2021 de ce concours d’innovation, auquel assistera également Cédric O, secrétaire d’État au numérique, en visioconférence. Puis Sébastien Lecornu visitera le chantier du SWAC de l’hôpital et rencontrera les personnels soignants. L’après-midi de mardi sera consacré à la Presqu’île, avec la présentation des projets de la communauté de communes Tereheamanu et de Taiarapu-Ouest et la visite du site de surf de Teahupoo pour les Jeux Olympiques 2024.

Mercredi 12 mai, visite de Nuutania, puis déjeuner avec les acteurs économiques du fenua et rencontre avec les organisations syndicales des fonctionnaires d’État.

Le lendemain, jeudi, direction Hiva Oa pour rencontrer la compagnie du RSMA, les maires des Marquises, et découvrir certains des vestiges archéologiques inclus dans le projet Unesco. Le ministre passera la nuit à Hiva Oa, avant de revenir pour la journée à Tahiti et de repartir pour Paris tard dans la soirée du vendredi 14 mai.

