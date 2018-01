Le programme détaillé d’Annick Girardin en Polynésie

Comme annoncé la semaine dernière, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, se rendra en visite officielle du 21 au 26 janvier en Polynésie française. Le programme détaillé officiel de ces six jours de visite entre Tahiti, les Marquises et les Tuamotu a été rendu public mercredi matin. A l’agenda notamment : assises des outre-mer, rencontre avec les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, visite de l’usine Tahiti Bio, présentation d’un plan de gestion des déchets aux Marquises, politique de la ville et l’installation du comité de projet de l’institut d’archives et de documentation sur le fait nucléaire.