Le programme d’histoire-géo adapté au fenua

Les classes de Seconde et Première devraient étudier « l’histoire des Établissements français de l’Océanie de 1880 à 1914, l’engagement des Établissements français de l’Océanie dans la Première Guerre mondiale, le rôle de l’agglomération de Papeete ». Ces adaptations ont été soumises au ministère de l’Éducation nationale.

Le conseil des ministres s’est penché sur les nouveaux programmes d’enseignement en histoire et géographie. Le gouvernement a soumis au ministre de l’Éducation nationale des propositions d’adaptation de programmes. Elles concernent notamment l’étude, par les élèves de Seconde, de la « construction et dynamique d’un ensemble culturel (les anciens Polynésiens), ainsi que le contact entre les Polynésiens et les Occidentaux (dynamiques et ruptures) ». Les élèves des classes de Première devraient, eux, étudier « l’histoire des Établissements français de l’Océanie de 1880 à 1914, l’engagement des Établissements français de l’Océanie dans la Première Guerre mondiale, le rôle de l’agglomération de Papeete ».

Le gouvernement rappelle que la Polynésie est compétente en matière d’éducation et qu’elle peut «apporter des adaptations qu’elle envisage » et une convention relative à l’éducation entre l’État et le Pays a été signée en 2016 qui stipule que le Pays « choisit de mettre en oeuvre les programmes arrêtés par le ministère de l’Education nationale ».

Le gouvernement rappelle aussi que ces propositions d’adaptation ont été approuvées par les membres du Haut Conseil de l’éducation de la Polynésie en juin dernier.

Avec communiqué