Le projet de câble Chili-Chine refait surface

Il a été question de ce projet dont on parle depuis des années, mercredi à Paris, au cours de la rencontre entre Édouard Fritch, accompagné de Teva Rohfritsch et Gaston Tong Sang, et le secrétaire d’Etat en charge du numérique, Cédric O.

« Des discussions plus approfondies entre la Polynésie française et l’État sont prévues pour ce projet d’envergure internationale, » selon la présidence.

Ce projet, dont on parle depuis plusieurs années, est une nécessité pour le Chili et ses voisins sud-américains, car le sous-continent n’est relié à l’Asie que via les États-Unis, et les câbles qui desservent le Chili sont en fin de vie. En fin d’année dernière, le P-dg de l’OPT Jean-François Martin avait indiqué que le Chili avait pris contact avec le Pays pour évoquer la possibilité de faire de Tahiti une escale d’un nouveau câble entre le Chili et l’Asie : « La présidence a été approchée, ça a l’air urgent. » Si le Chili ne veut pas passer par les États-Unis, « il faut inventer un tracé de câble sur l’Ouest sans passer par les territoires américains. Du coup, Manatua peut être une réponse. (…) Nous sommes intéressés, évidemment, parce que plus on captera de flux en transit ici, plus nous générerons de revenu, » déclarait Jean-François Martin au magazine Dixit. La France du numérique est déjà présente au Chili, sa plus récente intervention étant celle d’Orange qui est en train de poser un nouveau câble desservant la Patagonie.

Par ailleurs, indique un communiqué de la présidence, concernant les deux plus récents câbles polynésiens, Natitua et Natitua-Sud qui desservent les îles, Édouard Fritch a rappelé au secrétaire d’État que « ces équipements structurants nécessitent un soutien financier de l’Etat sous la forme d’une défiscalisation, ainsi que d’une contribution financière provenant du Fonds numérique, afin d’alléger le prix facturé aux consommateurs. »