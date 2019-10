Le projet Kellum Garden remporte le prix de l’innovation touristique

Le projet Kellum Garden situé dans la baie de Opunohu à Moorea a remporté mercredi soir le premier prix du « concours de création et développement dans le domaine du tourisme ». Il s’agit de valoriser la maison du domaine vieux de 100 ans, et de développer un jardin botanique.

C’est un sérieux coup de pouce que le ministère du Tourisme vient d’offrir au projet Kellum Garden : 5 millions de Fcfp pour avoir su convaincre, à l’unanimité, le jury de professionnels. Ce projet s’articule autour du domaine de la famille Kellum situé dans la baie de Opunohu à Moorea. Domaine acheté par le père du couple Kellum, arrivé en 1925 en Polynésie à bord de la goélette Kaimeloa, entouré de scientifiques et de chercheurs. Le couple Kellum était alors tombé amoureux de la baie et y avait vécu près de 60 ans. En 1965, le domaine de 15 000 hectares avait été restitué au Pays. Mais la maison de 100m² et un jardin de 1 500m² sont restés dans la famille et cela depuis plus de 100 ans. Il y a dix mois, c’est Lina Huan qui a fait part de son envie de valoriser cette maison et ce terrain. Et alors né le Kellum Garden.

Depuis, Lina Huan a commencé à répertorier et photographier l’ensemble des objets, livres, photos qui peuplent cette maison où trois générations se sont côtoyées. Il était inconcevable pour elle de laisser ce trésor en sommeil.

Ce prix remporté mercredi soir va permettre la mise aux normes du site pour accueillir du public. Des travaux devront démarrer très rapidement puisque Lina Huan ambitionne d’ouvrir au mois de janvier 2020.

Autour de Lina s’organise une association de valorisation du lieu. Tous comptent sur les fonds récoltés via les visites pour aller encore plus loin dans la mise en valeur du Kellum Garden.

Les autres lauréats du concours de création et de développement dans le domaine du tourisme :

Le 2ème prix , de 4 millions de Fcfp, a été attribué au projet de location de scooters électriques rechargeable par l’énergie solaire « Hello Scoot » (Arthur Ceccaldi).

Le 3ème prix , d’un montant de 3 millions de Fcfp, a été remis au projet « Fenua Lockers » (Moana Pugibet). Il consiste en la mise en place d’une cellule de stockage et d’entreposage de consigne à bagages en location.

Out of Bora Bora (Jérôme Ollivier) a été récompensé du 4ème prix, d’un montant de 500 000 Fcfp. Tahiti Air Lagon propose des vols touristiques avec des ULM.

Le 5ème prix d’un montant de 500 000 Fcfp revient au projet « Éco Wake Park » (Matthieu Polit Jouan). Passionné par les sports de glisse, le porteur de projet souhaite mettre en place un « Eco Wake Park » à Tahiti.

Le 6ème prix, d’un montant de 500 000 Fcfp a été remis au projet « Le Cocobulle » (Jean-François Rigollet) qui propose des baptêmes de l’air à bord d’une montgolfière, engin volant unique dans le Pacifique.

Le 7ème prix a été attribué au projet « Tahitian Trip » (Jérémy Kayser et Yannick Deilhes). Tahitian Trip propose la mise en relation entre les voyageurs internationaux et les prestataires locaux. Il s’agit d’une plateforme de vente touristique, une carte de réduction nominative qui permettra aux touristes de profiter de nombreuses offres.

Enfin le projet « Te Hiva Travel Care Assistant » (Odyle Tehiva) a été distingué comme « Coup de cœur du jury » pour sa dimension humaine et sociale qui répond à une demande de services peu développés. Il s’agit d’un projet proposant un service d’aide et d’accompagnement aux visiteurs en situation de handicap, par du personnel qualifié.