Le rapatriement des Polynésiens de Calédonie pas assez rapide pour le Tapura

La CCISM adresse son « soutien » aux entreprises calédoniennes Deux semaines après le début des émeutes sur le Caillou, le président de la CCISM polynésienne Kelly Asin-Moux a apporté, par communiqué, son soutien aux entreprises calédoniennes touchées par la crise, aux chefs d’entreprises, leurs salariés, leurs familles, et plus globalement la population. « Ces émeutes d’une rare violence qui ont éclaté chez nos cousins calédoniens ne doivent pas nous laisser indifférents. Les conséquences économiques et sociales de cette tragédie sont très graves : plus d’une centaine d’entreprises ont été détruites, des milliers d’emplois sont menacés et des pénuries alimentaires et en médicaments affectent les populations », écrit-il, associant à son texte l’ensemble des élus et équipes de la chambre. Comme beaucoup d’autres, le responsable « formule le vœu que cette crise sans précédent cesse au plus tôt et que la paix sociale, favorable au développement économique, soit restaurée ».