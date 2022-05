Le Relais des copains organise sa 19e édition

La 19e édition du Relais des Copains se déroulera samedi 11 juin 2022 dans le complexe sportif et la zone industrielle de la Punaruu.

Le Relais des copains revient pour une 19e édition. Hasard du calendrier, la course aura lieu le même jour que l’Xterra Tahiti, le samedi 11 juin 2022, mais dans des condition moins extrêmes.

Il s’agit d’une course en équipe de 3 relais, dont au moins une fille. Trois distances à parcourir : 7,5 km, 5 km et 2,5 km. Toutes les catégories seront représentées, des Cadets à Masters soit 12 ans et plus pour les trois relais. Le départ est fixé à 17 heures à l’intérieur du stade.

Le déroulement de l’épreuve :

Le premier coureur effectuera la totalité du parcours soit 7,5 kms (3 tours)

Le deuxième effectuera les 2/3 du parcours soit 5 kms (2 tours)

Le troisième effectuera la dernière boucle (1 tour) soit 2,5 kms avec ses 2 partenaires.

Pour s’inscrire, il faut être licencié à la Fédération d’athlétisme ou de triathlon, sinon signer la décharge sur le bulletin d’inscription et fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an le jour de la course.

Rendez-vous au magasin InterSport à Fare Ute pour l’inscription. Le tarif est de 1 500 F par personne pour les licenciés et 2 000 F pour les non licenciés.

Renseignements : 87 78 64 26 – 87 73 04 08 ou par mail : [email protected]

http://club.quomodo.com/ascep-tahiti