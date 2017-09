Le collectif de rappeurs polynésiens, Code 98, est de retour avec un nouveau titre accompagné d’un clip : « Authentik ». Un appel au monde de la musique à rester naturel et sincère. Mais ce retour signe aussi le début d’une nouvelle aventure numérique…

On ne présente plus le Code 98, emblématique collectif de rappeurs créé en 2009 avec un album et plusieurs clips au compteur comme Messagers de l’espoir ou encore Enfants du peuple. Il aura fallu plusieurs mois aux six messagers du Code 98 pour mettre en route la création d’un deuxième album. C’est chose faite. Baby K-pone, Herehia, Teriitua, Big H, Weston et Bzeto sont de retour avec un titre mais aussi un clip. De quoi rassasier l’appétit de leurs fans. Sans déroger à ses textes incisifs, crus et engagés, le Code 98 s’adresse cette fois-ci au monde de la musique. Avec Authentik, les rappeurs veulent faire passer un message. « Il faut arrêter de se prendre au sérieux », résume Bzeto.

Le titre est sorti jeudi soir sur les antennes de Radio 1 et Tiare FM, mais c’est lundi soir qu’il sera diffusé sur les réseaux sociaux. Un clip réalisé par Exil Art avec une bonne touche d’humour. Preuve, s’il en fallait, que les membres du Code 98 ne se prennent pas non plus au sérieux. Et si le groupe a choisi les réseaux sociaux pour diffuser ce nouveau titre, c’est pour toucher un plus large public habitué à la vidéo. Authentik n’est pas un titre isolé. D’autres chansons sont déjà dans les tuyaux pour compléter le nouveau projet numérique du Code 98.

Et si Authentik est consacré à la musique, le reste des titres de l’album restera dans la veine engagée du collectif. Des textes qui soulèvent les problèmes de la société polynésienne et ses incohérences.