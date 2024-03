Le roi maori veut que les baleines aient les mêmes droits que les humains

… et aux iles Loyauté En juin 2023, la province des îles a inscrit dans son code de l’environnement les requins et les tortues en tant qu’entités naturelles sujets de droit. Une première à l’échelle nationale, et une innovation en matière de droit qui intègre la coutume ancestrale Kanak. Ce statut confère à ces deux espèces des droits fondamentaux et le droit d’agir en justice par le biais de porte-paroles pour protéger leurs intérêts propres.