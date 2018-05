Athanase Teiri, « roi » pakumotu autoproclamé, a été condamné jeudi en appel à un an de prison ferme et cinq ans de privation des droits civils, civiques et de famille pour la mise en circulation de sa fausse monnaie, les « patu », en 2014.

Le roi fantôche pakumotu, Athanase Teiri, a été condamné jeudi à un an de prison ferme et cinq ans de privation des droits civils, civiques et de famille par la cour d’appel de Papeete pour la mise en circulation des « patu », la fameuse fausse monnaie des Pakumotu. La peine de 9 mois de prison prononcée en première instance a donc été alourdie en appel.

Il en d’ailleurs été de même pour les deux membres de la milice pakumotu qui avaient menacé des policiers avec des armes à feu en 2014. Leur peine a été alourdie de deux à trois ans de prison ferme, avec une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.