Le RSMA mobilisé contre l’illettrisme

Un protocole de lutte contre l’illettrisme a été signé ce jeudi entre l’armée, le Haut-commissariat, le vice-rectorat, le ministère de l’Éducation et l’IHEDN pour poursuivre et améliorer la prise en charge des stagiaires et volontaires en situation d’échec scolaire.

Ce jeudi marque la Journée nationale d’action contre l’illettrisme, et en Polynésie le RSMA est à l’avant-garde de cette lutte. L’absentéisme et le décrochage scolaire ont été aggravés par la crise sanitaire. Les tests réalisés lors des Journées défense et citoyenneté montrent que 35 à 39% des jeunes ont des difficultés de lecture. Aujourd’hui ce sont 60% des jeunes recrues du RSMA qui sont concernés par l’illettrisme, c’est un triste record détenu par la Polynésie par rapport aux autres régiments du service adapté dans les outre-mers. On écoute le lieutenant-colonel Avenel, commandant du RSMA en Polynésie.

« Aider nos jeunes à retrouver le goût, et l’usage, de la lecture et de l’écriture », c’est donc l’objectif du partenariat signé ce jeudi matin à la caserne Broche de Arue entre l’État et le Pays, qui s’inscrit dans l’objectif de rapprochement du service militaire adapté avec l’Éducation nationale. Cinq enseignants sont notamment mis à disposition du RSMA pour faire cours aux jeunes recrues. L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) s’est engagé à organiser des séminaires et conférences sur le thème de la défense.

Les officiels réunis ce matin ont pu entendre deux témoignages, celui de Raphaël, de la promotion 2019, et celui de Stella, de la promotion 2006. Ils prouvent tous deux que l’illettrisme n’est pas une fatalité. Raphaël était sorti du lycée de Mahina sans diplôme, vivotant de petits boulots avant de rentrer en tant que volontaire stagiaire au RSMA, où le test d’illettrisme avait montré des lacunes en français et en maths. En mai dernier, il a obtenu son CAP, et vise à présent le Bac pro. « Ce que je voudrais qu’on retienne, c’est que ce n’est pas un test qui décide de votre propre valeur, c’est vous. C’est quand j’ai décidé de changer ma façon de voir les choses que j’ai enchainé les réussites. »

Quant à Stella, c’est au RSMA qu’elle a appris « la ténacité » : « c’est l’expérience au sein du RSMA qui m’a permis d’aller plus loin dans les études ». Décrocheuse, elle devient stagiaire au RSMA-Pf, et passe son DNB à l’issue d’une formation de six mois en métropole. À son retour elle réintègre le RSMA en tant que volontaire technicien dans la filière restauration. Appelée à participer à la formation des plus jeunes, elle se rend compte qu’il lui faut pousser ses études : en cours du soir à l’UPF, elle obtient le diplôme d’accès aux études universitaires. Ensuite elle décroche une licence avec mention bien en Sciences humaines et sociales et en sciences de l’éducation à l’Isepp, puis un Master 1 à l’ESPE, puis un master 2 en « pratique et ingénierie de la formation ». En 2018, elle réussit le concours de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, et part en métropole pour deux ans de formation.