Le Rugby à 7 en fête ce weekend à Pater

Deux ans après la dernière édition, le Papeete International Sevens remet les crampons. Un cinquième opus qui a vu plus grand : pas moins de sept équipes étrangères de haut-niveau – venues de France ou du Pacifique – ont fait le déplacement pour affronter des locaux très motivés en senior, mais aussi, pour la première fois, chez les femmes et les jeunes. L’occasion de mettre en avant la pratique (olympique) du rugby à 7, spectaculaire, mais pas encore des plus populaires au fenua. Le public devrait tout de même être nombreux au stade Pater les samedi 11 et dimanche 12 octobre.

Le Papeete International Sevens monte d’un cran. Pour sa cinquième édition, le tournoi polynésien de rugby à 7 s’ouvre à la mixité et rassemblera donc sur deux jours des matchs seniors, femmes et jeunes. Surtout, l’évènement a su attirer davantage de formations étrangères. Côté hommes, le public pourra voir s’affronter les Au Toa 7s NZ (Nouvelle-Zélande), les Tupapa Panthers (îles Cook), les Eagles Rock (USA), vainqueurs de l’édition 2022, qui tenteront de défendre leur titre mais aussi l’équipe masculine des 7 Fantastics, vice-champions de France. Et bien sûr plusieurs formations locales rassemblant les meilleurs joueurs du fenua : Papeete, Paea, Punaauia, Faa’a, ont répondu à l’appel quand Huahine s’alliera à Raiatea et Pirae à Arue pour former leur équipe.

De belles parties sont aussi attendues du côté des vahine. Les Australiennes des Pacific Nomads, et les féminines des 7 Fantastics affronteront une sélection polynésienne issue de plusieurs club du pays. Côté jeunes, ce sont les joueurs du club de Paita, en Nouvelle-Calédonie, qui feront le déplacement pour se mesurer aux U17 Tahitiens.

« Niveau relevé »

« Le niveau est relevé, et ce n’est pas plus mal comme ça, se félicite Herenui Peretti, président du club de rugby de Papeete. Cela nous permet de mesurer notre niveau face à l’étranger, d’engranger de l’expérience et donc d’évoluer. Avec la fédération, l’objectif est aussi de développer le rugby chez les jeunes et les féminines. Avoir un tournoi qui leur est dédié, c’est une belle opportunité de promouvoir ces catégories et de récompenser le travail des écoles de rugby. «

L’objectif est aussi, bien sûr, de mettre en avant la pratique du « sevens », qui représente l’ovalie aux Jeux du Pacifique et aux Jeux Olympiques, alors que le fenua s’est surtout investi, jusqu’à récemment sur le jeu à XV. Au-delà de la compétition, le Papeete Rugby Club, initiateur de cet événement, souhaite en faire une véritable fête populaire, où sport et culture se mêlent. Depuis le début de la semaine, les équipes étrangères sont invitées à découvrir les îles et les traditions polynésiennes. Après une visite de l’île sœur lundi et une initiation aux sports traditionnels mardi, les joueurs ont fait un tour de Tahiti ce mercredi. Des rencontres avec les scolaires sont également prévues avant le coup d’envoi officiel du tournoi samedi.

« Pas seulement le sport »

En plus des matchs que les spectateurs, attendus nombreux au stade Pater, pourront apprécier ce week-end, un village du tournoi sera installé sur place. « Il y aura des activités pour les enfants, une buvette, et l’institut du cancer sera présent pour des actions de sensibilisation. Nous collaborons aussi avec l’association Te Mana O Te Moana, partenaire de l’événement, ainsi qu’avec Fenua Ma pour l’aspect environnemental. Nous essayons d’inclure de nombreux aspects dans ce tournoi, pas seulement le sport », précise encore l’organisateur.

À noter enfin que pour ce premier tournoi international mixte, le Papeete Rugby Club a choisi une marraine d’exception : Tyla Nathan-Wong. Couramment surnommée « Tyla King », la Néo-Zélandaise est l’une des joueuses les plus titrées du rugby à 7 féminin. Double médaillée d’or aux Jeux Olympiques, en 2020 et plus récemment à Paris, elle sera présente pour rencontrer les fans ce week-end.

Pas de réservation : la billetterie se fera au stade Pater, avec une entrée à 1000 francs par personne pour la journée.