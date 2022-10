Le rugby à 7 fait son show à Tahiti

La quatrième édition du Papeete International Sevens aura lieu les 14 et 15 octobre au stade Fautau’a en présence d’équipes de Tahiti, des Raromatai et des États-Unis. Maxime Mermoz, triple champion d’Europe et qui compte 35 sélections en équipe de France, est le parrain du tournoi.

Dix équipes participeront à ce tournoi international ce vendredi et ce samedi. Des équipes de Tahiti bien sûr, mais aussi deux sevens américains (Eagle Rock Rugby Club et Renegade Rugby) et la sélection des Raromatai et ses redoutables joueurs de Huahine, Raiatea et de Bora Bora. Il s’agit souvent de l’unique occasion pour les rugbymen des îles Sous-le-vent de se mesurer aux autres joueurs de Polynésie et de l’étranger. Deux équipes féminines doivent aussi participer, « donnant l’occasion en plein mois « d’octobre rose », de faire la promotion du sport féminin », d’après les organisateurs. Les organisateurs espéraient voir venir des formations de Nouvelle-Zélande, des Cook, d’Hawaii, de Calédonie, de Rapa Nui, du Japon ou du Chili, qui ont toutes été empêchés pour des raisons de vols ou de situation financière post-Covid. Qu’importent : les invitations sont d’ores et déjà lancés pour l’année prochaine.

Côté arbitrage, après Nick Tricarico et Derek Summers, c’est de nouveau un officiel américain qui fera l’honneur de venir sur le fenua. Marquise Goodwin sera chargé d’arbitrer le tournoi aux côtés des arbitres locaux.

« Susciter des vocations »

Le Papeete International Sevens profitera aussi de la présence d’un invité de marque : Maxime Mermoz, détenteur de quatre titres de champion de France et trois titres de champion d’Europe, qui parrainera le tournoi. Pour Alain Serres, le président du Papeete rugby club, c’est « une réelle fierté » de recevoir un joueur de ce calibre. « Plus on aura des professionnels d’Europe et de l’Hexagone en visite ici, plus cela pourra pousser des joueurs à faire des carrières professionnelles« .

L’objectif est avant tout de faire découvrir le rugby au public et de « susciter des vocations et des envies« . Actuellement, le rugby est un sport en pleine évolution au Fenua et « qui attire de plus en plus malgré un petit trou générationnel entre 15 et 18 ans« , comme l’explique Alain Serres.

Autre objectif affiché, que les Polynésiens se confrontent aux autres équipes étrangères pour monter en niveau. Le souhait ultime de la Fédération est d’avoir une très bonne sélection de rugby à sept notamment pour les Jeux du Pacifique. Les tournois se déroulent les 14 et 15 octobre, avec une cérémonie d’ouverture et un tirage au sort des poules le mercredi 12 octobre à la mairie de Papeete. L’entrée au stade de la Fautaua est à 500 francs par jour. Gratuit pour les mineurs.