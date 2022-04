Un festival de rugby caritatif est organisé cette semaine au stade Fautaua, le Pacific Solidarity Tonga. Le but est de manifester le soutien du rugby français aux îles Tonga, dont sont originaires beaucoup de joueurs. Deux matches les 8 et 9 avril opposeront l’équipe du XV du Pacifique à l’équipe U20 des îles Fidji et à la sélection polynésienne de rugby. C’est Cynthia Teinaore qui a lancé l’idée et qui la porte avec Pacific Heart, une société de promotion événementielle et l’ambassade de France déléguée aux Fidji et Tonga.

Le Pacific Solidarity Tonga est un festival de rugby organisé afin de soutenir les îles Tonga sinistrées. C’était il y a bientôt deux mois, le 14 janvier une éruption volcanique provoquait un tsunami qui a frappé la capitale des îles Tonga et la laissait dévastée. Les fonds récoltés grâce aux différentes manifestations seront entièrement destinés au îles Tonga.

Cynthia Teinaore rassemble le Pacific à Tahiti, pour Tonga

Née à Tahiti, c’est en Nouvelle-Calédonie que Cynthia Teinaore a vécu avant de déménager en métropole à l’âge de 32 ans. Revenue sur le Caillou il y a peu, c’est là qu’elle souhaitait organiser l’événement Pacific Solidarity Tonga avec la société Pacific Heart. Mais ce sont les circonstances sanitaires qui l’ont finalement menée à le concrétiser ici, précisément au stade Fautaua à Pirae. Cet événement consiste en « un village où l’on retrouve les différentes cultures du Pacifique avec la Polynésie, une association tongienne, de la nourriture du Pays » indique l’organisatrice. Et des animations culturelles sont également prévues en journée.

« Montrer aux tTongiens qu’on peut être unis au travers du sport »

L’événement a commencé avec l’arrivée du « 15 du Pacific » le week-end dernier, cette équipe de rugby composée de militaires des trois armées, originaires de la région. Jeudi c’est l’équipe U20 des îles Fidji qui arrivera à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Deux matches les opposeront à la sélection polynésienne de rugby les vendredi 8 et samedi 9 avril à Fautaua.

Pour les amateurs et professionnels du rugby local, c’est l’occasion de rencontrer des personnalités du rugby international qui seront présentes telles que Damien Chouly, joueur professionnel de rugby en activité à l’USA Perpignan, Hemani Paea, ancien joueur professionnel et international tongien qui a débuté à Tahiti à Central, ou encore Yoann Faure, directeur de l’association Stade Toulousain Rugby et Laurent Violle, responsable U18 de rugby à 7 France Rugby.

Pourquoi un tel rassemblement ? « Il fallait leur montrer que nous pouvons être unis au travers du sport et faire une levée de fonds pour Tonga », explique Cynthia Teinaore. En plus des matches, des articles de rugby sont à vendre dans une boutique éphémère située au Vaima, dans les anciens locaux de Tahiti Nui Travel. Elle sera déplacée sur le lieu de l’événement pour l’occasion. Puis lors des match, des maillots dédicacés par les clubs du top 14 seront mis en jeu grâce au soutien de Damien Chouly. « Les Tongiens ont toujours été présents dans le rugby français et au travers de cet événement, la France et ses territoires d’outre-mer leur rend la monnaie, je dirais. »