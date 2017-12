Le rush des colis de Noël

En période de fêtes, les équipes de la poste doivent traiter environ trois fois plus de colis que le reste de l’année. Avec la grève d’Air France, certains envois ont pris du retard. Et de nombreux colis doivent encore transiter par le centre de traitement du courrier de Motu Uta d’ici samedi.

Si envoyer des cartes postales pendant ses vacances ne fait plus partie de nos habitudes, faire livrer des colis à nos proches à Noël reste une tradition. En cette période, le nombre d’envois est multiplié par trois, rapporte Moana Pihatarioe, responsable du centre de traitement du courrier de Motu Uta.

Cette année, c’est encore un peu plus le rush que d’habitude. La grève des personnels navigants commerciaux (PNC) d’Air France a entraîné des retards. Retards qui se ressentent encore deux semaines après la fin de la grève, explique Moana Pihatarioe.

La plus grande partie des colis vient de France. Certains sont envoyés des États-Unis et d’Allemagne, et plus rarement de Nouvelle-Zélande. Tous ces envois peuvent être vérifiés par la douane, qui effectue des contrôles aléatoires. C’est en revanche l’OPT qui est chargé de collecter les taxes sur ces colis depuis 2016.

La plupart des colis qui arrivent en Polynésie française restent à Tahiti. « Rien qu’à Papeete, il y a 10 000 boîtes postales, donc on réserve un traitement spécial pour la capitale. On a deux équipes », explique Moana Pihatarioe. Il précise que tous les colis sont traités au même rythme, qu’ils soient destinés à des particuliers des îles ou de Papeete.