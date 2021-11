Le Salon de la Beauté et du Bien-Être ouvre demain à To’ata

Radio 1, Tiare FM et SA Productions présentent la 9e édition du Salon Beauté & Bien-Être qui rassemble 100 exposants à To’ata du 11 au 14 novembre 2021. Quatre jours pour retrouver le plaisir de s’occuper de soi et découvrir de nombreuses nouveautés dans les domaines de la détente et de l’art de vivre. Parce que ça aussi, quoi qu’on en dise, c’est essentiel.

Deux ans déjà que le public n’avait pu profiter du Salon Beauté et Bien-Être organisé chaque année par Sonia Aline et ses équipes. Deux ans aussi que les exposants dans ce domaine sont impatients de retrouver leurs clients et de leur présenter les nouveautés dans des domaines par nature très créatifs. Car le public pourra non seulement retrouver des enseignes connues, mais aussi en découvrir de nouvelles, preuve que la beauté et le bien-être sont des secteurs porteurs et en constante évolution.

Des exposants variés, reliés par un fil rouge : prendre soin de soi

Au-delà des activités de soins (massage, spa, onglerie, esthétique, maquillage, coiffure, etc…) le Salon Beauté & Bien-Être est aussi l’endroit rêvé pour découvrir la sophrologie, la cryothérapie, et différentes formes de coaching, physique et psychologique. Mais pas seulement : plusieurs marques de prêt-à-porter et de bijoux sont également présentes sur le salon, ainsi que des artisans d’art, parce que « c’est aussi un moyen de se remonter le moral et de se sentir bien dans sa peau », dit Sonia Aline. C’est précisément ce mélange parfois éclectique d’exposants, rassemblés autour d’un thème fédérateur, qui a été la clé du succès des salons qu’elle organise depuis une dizaine d’années, dit-elle.

Un grand jeu sur Radio1 et Tiare FM

Le Salon Beauté & Bien-Être, c’est aussi un grand jeu par SMS avec de très beaux lots à gagner, offerts par différents exposants du salon. Restez à l’écoute pour savoir quand jouer et où envoyer votre mot-clé par SMS.

Et de nombreuses animations !

Quelques unes des découvertes que proposera le salon – il y en a d’autres !