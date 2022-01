Le Salon du tourisme revient les 4, 5 et 6 février

Après trois ans d’absence, la 28e édition du Salon du tourisme aura lieu les 4, 5 et 6 février 2022 en présentiel au parc des expositions de Mama’o. Le compte-rendu du conseil des ministres annonce près de 200 exposants déjà inscrits, en particulier ceux des îles. Autre sujet abordé au conseil des ministres : des modifications sont apportées au dispositif Tīteti ’Āi’a.

Les professionnels du tourisme l’attendent, le salon du tourisme sera de retour en présentiel du 4 au 6 février prochain au parc expo de mama’o. Depuis le mois de décembre ce sont surtout des exposants des îles qui ont saisi l’occasion de renouer avec la population locale : près de 200 stands sont déjà programmés, « l’équivalent des éditions précédentes » précise le compte-rendu du conseil des ministres.

Tīteti ’Āi’a : réservations hors périodes du Salon du tourisme

Le dispositif Tīteti ’Āi’a mis en place par le gouvernement depuis le 16 mars 2020 est reconduit jusqu’au 31 décembre prochain avec une enveloppe budgétaire de 100 millions de francs. Les coupons de réduction destinés aux résidents visent toujours à encourager la relance du secteur touristique, et surtout concernant les professionnels des îles. Des modifications y ont été apportées en conseil des ministres et notamment la possibilité pour une personne de bénéficier de plusieurs coupons dans l’année. Ce mercredi les périodes de réservations et de séjour ont été validées en conseil des ministres.

Les séjours éligibles au dispositif Titeti Ai’a peuvent être réservés toute l’année, hormis en février et septembre, mois du Salon du tourisme. Les séjours devront se faire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ou du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Avec communiqué.