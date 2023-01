Le Salon du Tourisme revient pour une 30ème édition

Le Salon du Tourisme se tiendra du 3 au 5 février au parc expo de Mamao. Au total, plus de 200 exposants seront présents.

Vous avez envie de profiter des offres d’hébergements, transports, activités et autres services à des tarifs très attractifs pour vos prochaines vacances? Direction le Salon du Tourisme le week-end prochain, au parc expo de Mamao. Pour cette 30ème édition, plus de 200 exposants venus des 5 archipels seront présents durant ces 3 jours de salon. Cette année, ce sont les Îles Marquises qui seront surtout mises à l’honneur. On retrouvera bien sûr les offres d’Air Tahiti avec la possibilité de préréserver en ligne du 30 janvier au 2 février avec un paiement en présentiel au Salon. Mais pour accéder à ces billets d’avion à prix cassés, le voyageur devra obligatoirement réserver une pension comme nous l’explique le directeur de Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mocellin, invité sur le plateau de Radio1 ce mardi.

Vous pourrez consulter la liste des offres salon en ligne sur le site de Tahiti Tourisme dès le 30 janvier. Pour pouvoir réserver un hébergement ou une prestation d’activité, il faudra néanmoins patienter le vendredi 3 février en se rendant directement sur les stands des exposants. Et justement, leur nombre est en augmentation pour cette nouvelle édition. Malgré une forte fréquentation des hôtels et pensions avec un taux d’occupation important, les différents prestataires ont répondu présent à ce Salon. « Ils sont plus nombreux qu’en février 2022« , indique Jean-Marc Mocellin.

Les offres promotionnelles, tarifs et bons plans sont exclusivement réservés aux résidents.