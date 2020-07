Le Schéma d’aménagement général adopté par l’assemblée

Alors que de nombreux opposants à la route du Sud étaient venus manifester dans le hall de l’assemblée, le Sage a été adopté par 39 voix pour et 18 voix contre.

Nécessaire pour cadrer le développement futur du Pays, mais décrié par à peu près tout le monde en dehors du Tapura : pour le Cesec, le Schéma général d’aménagement de la Polynésie française pêche par « une absence de priorisation » et ne propose « aucune étude de faisabilité économique » ni « aucune budgétisation » – même s’il évoque un budget de plus de 210 milliards de Francs sur 20 ans, co-financé par l’État. L’Agence d’aménagement et de développement en cours de création doit assurer son suivi, et en rendre compte annuellement. D’éventuelles mises à jour tous les deux à trois ans sont prévues dans le code de l’Aménagement.

La Route du Sud cristallise les oppositions

L’opposition était unanime ce matin : « inadapté et inadéquat à plusieurs égards, » pour Nicole Sanquer, « aucune plasticité » pour le Tahoeraa, « aucune réponse durable » pour le Tavini, qui critique aussi un document non révisé à la lumière de la crise sanitaire.

Mais c’est surtout le projet de route du Sud qui cristallise l’opposition, comme en témoignaient les nouveaux élus de Paea qui ont accompagné, écharpe bleu blanc rouge en bandoulière, leur tavana dans l’hémicycle, et les quelques 70 personnes qui avaient pris place dans le hall de l’assemblée pour suivre les débats. Parmi eux, les collectifs Mata Atea et Nunaa a Ti’a. Le ministre de l’Aménagement, Jean-Christophe Bouissou, a rappelé qu’un nouveau tracé est à l’étude. Il ne s’est pas privé de rappeler à Tony Géros que c’est bien sous le gouvernement Temaru que l’obligation pour le Pays d’élaborer ce schéma a été introduite dans la loi organique.

Mais la route du Sud, les opposants n’en veulent pas, quel que soit son tracé final. Tony Géros indique que le conseil municipal de Paea prendra mercredi une délibération pour formaliser son rejet de toute route du Sud, À l’issue de la séance, ils ont remis à Gaston Tong Sang un courrier destiné à Édouard Fritch, qui demande à nouveau l’abandon complet du projet de route du Sud et son retrait du Sage, en faveur d’une « amélioration de l’existant ».