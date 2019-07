Le Schéma d’organisation sanitaire : un bilan intermédiaire mitigé

Le ministre de la Santé Jacques Raynal a fait une évaluation du Schéma d’organisation sanitaire (SOS) adopté en février 2016, qui décline les « orientations stratégiques de la politique de santé 2016-2025 » du gouvernement.

En établissant 6 axes, 24 orientations et en définissant 76 actions à mener, le SOS guide et organise l’action publique dans le domaine sanitaire. Mais il ne s’agit pas d’un document opérationnel. La plupart des actions ne sont pas « abouties » : pas d’objectifs fixés ni d’indicateurs. De ce fait, la mise en œuvre s’est avérée difficile et l’évaluation également, indique le communiqué du conseil des ministres.

Un succès : l’Agence de régulation sanitaire et sociale

L’une des principales préconisations du SOS était la création d’une Agence de régulation sanitaire et sociale (ARASS), dirigée par Pierre Frébault. « Après bientôt deux ans, il apparaît que l’ARASS s’affirme de plus en plus dans son rôle. Elle est devenue un partenaire incontournable pour tous les acteurs du monde sanitaire et social, qui souhaitent qu’elle soit encore plus présente, en particulier par l’éclairage technique qu’elle apporte et son rôle de conseil. »

En revanche, la création d’un établissement de soins de santé primaire et le regroupement des hôpitaux publics ne semblent plus d’actualité : « leur mise en oeuvre, sous la forme proposée d’établissement public, bouleverserait le paysage sanitaire polynésien. La réflexion est toujours ouverte sur la forme à leur donner. »

La prévention, « un secteur qui doit faire sa révolution »

Peu de progrès pour l’instant sur le soutien aux infirmiers exerçant en poste isolé, bien que « la Direction de la santé travaille sur de telles mesures. » Sur la prévention, le ministre de la Santé convient que « c’est un secteur qui doit faire sa révolution. La démarche doit être plus moderne, plus active, plus concrète (…) » Même constat sur « l’espace numérique de santé », « qui ne progresse pas, malgré les importantes sommes engagées. »

Au total, sur les 76 actions proposées, une fois déduites les actions redondantes et celles qui ne sont que la déclinaison d’une action précédente, 67 sont réalisables. À ce jour, 16 sont terminées (un quart), 15 n’ont pas débuté (un quart) et 36 sont en cours dont 7 à un stade avancé. Au terme du SOS, 14 actions supplémentaires devraient être terminées « Il convient de poursuivre la mise en application du SOS, » conclut le communiqué du conseil des ministres, qui annonce également la mise en chantier du prochain schéma.

Retrouvez le Schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 ici