Le  schéma d’organisation sanitaire, « un bilan mitigé »

Recommandation n°1 : Formaliser en 2019 une procédure de validation du contenu des plans stratégiques par le Conseil des ministres assortis, dès leur validation, des moyens financiers. Recommandations n°2 : Identifier, le plus rapidement possible et au plus tard en 2019, la structure unique en charge du suivi de l’ensemble des axes du Schéma d’organisation sanitaire. Recommandations n°3 : Mettre en œuvre, de manière urgente, une politique de ressources humaines et recrutement opérationnel permettant de se doter des compétences médicales et paramédicales pérennes. Recommandations n°4 : Formaliser en 2019 un plan pluriannuel d’investissement du patrimoine. Recommandations n°5 : Recourir, dès 2019, à l’expertise spécialisée permettant d’auditer et de définir me besoin préalablement au déploiement de l’espace de santé numérique polynésien. Recommandations n°6 : Procéder en 2019, à une évaluation à mi-parcours du SOS Recommandations n°7 : Formaliser pour 2020 au plus tard une procédure pluriannuelle d’encadrement par l’assemblée de la Polynésie française des dépenses et des recettes de santé du Pays issues des cotisations sociales et de recettes fiscales existantes à redéployer.