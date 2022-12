Le Sdiraf compte sur les indemnisations du Civen pour renflouer la CPS

Le Sdiraf, par l’intermédiaire de son président Emile Vernier, a convié la presse ce mardi pour faire le point sur sa rencontre avec le haut-commissaire Éric Spitz. Un rendez-vous qui a principalement porté sur l’indemnisation des victimes du nucléaire en Polynésie et aussi celui de la CPS qui a supporté les frais des maladies radio induites.

Pour Emile Vernier, si le Sdiraf (syndicat de défense des intérêts des retraités actuels et futurs) n’a pas vocation à constituer des dossiers d’indemnisation, ce qu’il cherche, c’est que la CPS soit indemnisée de façon à sauver la Caisse de prévoyance sociale. « On le sait depuis six mois que l’État a annoncé que la CPS sera indemnisée, mais cela se fera sur la base du nombre de personnes qui a été indemnisé par le Civen. Cela veut dire que lorsqu’une personne sera indemnisée par le Civen, la CPS devrait toucher de 8 à 9 millions. » De quoi renflouer les caisses de la CPS selon lui.

Si Emile Vernier reconnait volontiers que depuis 2018 « le CIVEN délivre plus d’avis favorable que de rejets », selon lui, le nombre d’indemnisés pourrait être beaucoup plus important si les associations comme « 193 » et « Moruroa e Tatou » faisaient front commun dans ce dossier et participaient aux réunions avec l’État. Une sorte d’union sacrée. « Je suis convaincu que l’État souhaite régler le problème du nucléaire, mais à chaque fois qu’il y a des réunions avec l’État ou le Civen, 193 et Moruroa e Tatou refusent d’y participer. Je vais demander que l’on se voit tous autour d’une table avec Yolande Vernaudon, la déléguée au suivi des conséquences des essais nucléaires, car plus les affaires trainent et plus les personnes décèdent et donc il y aura de moins en moins de personnes qui pourront profiter des indemnisations. »

Le Sdiraf a aussi divers objectifs pour 2023, comme la création de différents centres de mémoire « secondaire » des essais nucléaires dans les atolls qui ont servi de base arrière ou avancées pour le CEP, ainsi que de demander des moyens financiers et surtout humains en faveur de l’oncologie.