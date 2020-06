« Nous sommes prêts ». C’est le message que voulaient faire passer les autorités et les professionnels du tourisme ce matin. Hôteliers, agences de voyage, transporteurs, prestataires de services… Tous étaient réunis à la présidence, autour de Tahiti Tourisme et de la ministre Nicole Bouteau pour préciser les conditions de reprise du tourisme international, sans quarantaine, le 15 juillet. Une reprise qui implique, entre autres, de systématiser la pratique des gestes barrières dans la population.

Pas de « quatorzaine », ou même de « septaine », mais un test Covid-19 négatif, une assurance voyage, une déclaration d’itinéraire et un suivi sanitaire obligatoire… Les conditions d’entrée au fenua à partir du 15 juillet sont connues depuis longtemps. Mais la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, entourée de représentants de tout le secteur, a détaillé, ce matin, leur application concrète. En plus de vidéos de sensibilisations qui seront diffusées à bord des avions ou dans les lieux touristiques, les voyageurs devront remplir un « formulaire d’engagement » avant leur départ. Ils s’engagent notamment à appeler le 40 455 000 pour déclarer tout symptôme suspect qui pourrait se rapporter au coronavirus. Le formulaire devrait pouvoir être rempli en ligne : une plateforme numérique (Etis.pf) est en développement pour centraliser les informations – supprimées au bout de 3 mois – et délivrer ce qui s’apparente à un « Esta polynésien ».

L’Europe, puis les États-Unis comme premiers clients

La Polynésie est prête, donc, encore faut-il que les touristes internationaux le soient aussi. Parmi les professionnels, l’optimisme domine, d’autant que la reprise du tourisme intérieur dépasse les attentes. « Mais on se doit de rester prudent, surtout dans un secteur où 90% de la clientèle vient de l’étranger », note Christophe Faure, coprésident du Conseil des professionnel de l’hôtellerie. Pour donner un coup de pouce aux réservations, une campagne internationale en 9 langues, prête à être diffusée dans 18 pays, a été mise sur pied par Tahiti Tourisme. « D’habitude, il faut 6 mois. Là nos équipes ont réussi à le faire en 6 semaines », explique son nouveau directeur, Jean-Marc Mocellin.

À l’entendre, le fenua bénéficierait de son statut « Covid-free ». Et les publicités qui seront diffusées dans les semaines à venir appellent d’ailleurs, dans la lignée de la campagne sur le mana, à « renouer avec l’essentiel ». Qui sera sensible au message ? Pour Jean-Marc Mocellin, ce seront d’abord les métropolitains et européens qui devraient débarquer à partir du 15 juillet. Des réservations américaines sont aussi enregistrées, mais la situation économique, sociale et politique du pays – les élections présidentielles sont prévues début novembre – laisse craindre une reprise plus tardive. Côté Asie, « le Japon est un marché où il faut environ trois mois pour commercialiser des packages », précise le professionnel. Les vols d’ATN vers Tokyo ne devraient donc reprendre qu’en novembre, comme les échanges avec la Nouvelle-Zélande ou l’Australie.

« Rassurer »… tout en étant conscient du risque

Mais c’est aussi aux résidents que le Pays voulait s’adresser. Le message sur le « patriotisme économique » – « voyageons chez nous » insistent les représentants des pensions de famille – est désormais bien installé. Il s’agit désormais de rassurer la population sur ces futures arrivées… Tout en encourageant la reprise de la pratique des gestes barrières. Car, précautions sanitaires ou non, le risque de réintroduction du virus existe bel et bien, dès le début du mois de juillet. Or la distanciation sociale, le port du masque ou les lavages de mains systématiques ont été rapidement mis de côté par les Polynésiens avec le déconfinement. « Il faut absolument que ces réflexes reviennent », insiste Jean-Marc Mocellin. C’est la raison pour laquelle une série de vidéos devraient être diffusée dans les médias et par les prestataires touristiques – premiers concernés par les consignes – dans les semaines à venir.