Le sentier de l’Aorai fermé « pour une durée indeterminée »

La décision a été prise par la mairie de Pirae, après un éboulement qui rendrait le parcours « impraticable et dangereux ». Aucun calendrier de déblaiement et de sécurisation du parcours n’est pour l’instant précisé.



La mairie de Pirae a annoncé ce vendredi après-midi la fermeture « pour une durée indéterminée » du sentier de l’Aorai. Un éboulement a été signalé entre le restaurant le Belvédère et le premier refuge, le Fare Mato, situé à 1 383 mètres d’altitude et à deux heures de marche du départ du sentier. Le chemin serait, du fait de cet incident, « impraticable et dangereux ». Tout passage est donc désormais interdit par arrêté. La mairie ne précise à ce stade aucun calendrier pour le déblaiement et la sécurisation du parcours, qui grimpe jusqu’à un second refuge, le Fare Ata, à 1 871 mètres d’altitude, puis vers l’Aorai, troisième sommet de Tahiti avec ses 2 066 mètres, derrière l’Orohena et le Pito Iti.