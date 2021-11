Le Service Militaire Adapté a célébré ses 60 ans d’existence

Le Service Militaire Adapté en Outre-mer a célébré son 60ème anniversaire ce mardi 16 novembre au Ministère des Outre-mer. Une cérémonie qui s’est tenue en présence de plusieurs acteurs du monde économique, militaire et associatif. Les explications avec notre partenaire Outremers 360.

Point d’orgue de cette année mémorielle pour le SMA qui célèbre ses 60 bougies ! Instauré en 1961 à titre expérimental par le Général Jean Némo, la réussite du SMA n’est plus à démontrer six décennies plus tard. « Le SMA est un dispositif singulier qui n’a cessé d’évoluer au cours des 60 dernières années afin d’accompagner le développement des territoires ultramarins en réalisant des grands chantiers d’infrastructures puis basculant progressivement vers la formation professionnelle. La décennie écoulée s’est traduite par une montée en puissance des effectifs. Cet anniversaire doit marquer le futur du SMA. Nos missions de demain devront de mieux accompagner nos volontaires après leur passage au sein de nos régiments.» a indiqué le Général de Brigade Claude Peloux, commandant du SMA.

Au cours de la soirée, les différents régiments d’Outre-mer ont présenté les défis Nemo préparés dans le cadre de cette commémoration. Ainsi le nez de pirogue décoré en art Tembé par les volontaires du RSMA de Guyane, l’élaboration d’un foodtruck par le régiment de Guadeloupe, la sculpture d’une main géante par le RSMA de la Réunion ou l’hymne du RSMA de Polynésie ont été mis en avant.

Le livre anniversaire retraçant les 60 années d’histoire autour de près de 100 contributeurs, universitaires et témoins, issus de tous les territoires a été présenté par Max Dubois, ambassadeur du SMA. « Le SMA est la porte ouverte vers la famille du national. Le SMA est l’exemple des territoires d’Outre-mer qui est dupliqué sur le territoire national».

Une longévité saluée également par le Ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu: « Il y a eu des dispositifs d’insertion mais ce dispositif qu’est le SMA s’est installé dans le temps de manière irréversible. Ce service militaire a trouvé sa place pour trois raisons : le caractère militaire de son institution fait partie de son identité, du succès, du fonctionnement, la connexion du SMA avec le civil et le monde économique et désormais son caractère consensuel. Cela prouve la réussite d’un modèle républicain profondément éprouvé».

Cet anniversaire se poursuit avec un événement à forte portée symbolique. Le 18 novembre, les 50 jeunes volontaires du Service adapté accompagnés par l’état-major du SMA iront pour la première fois de l’histoire du SMA sous l’Arc de Triomphe pour un ravivage de la flamme.