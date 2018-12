Le Snetaa s’étonne des vacances avant l’heure au lycée de Taaone

© DREn marge de son interview à Radio 1 sur l’état des infrastructures scolaires au fenua, le secrétaire territorial du Snetaa, Maheanuu Routhier, s’étonne du choix de la réquisition du lycée de Taaone pour l’hébergement des athlètes des Jeux de Polynésie, qui a fait perdre trois jours de cours aux élèves. « On a eu droit en début d’année à un laïus sur l’absentéisme des profs, mais faire partir les élèves trois jours plus tôt en vacances ne pose aucun problème ».

Le lycée de Taaone héberge depuis mardi dernier les athlètes venus des îles pour participer aux Jeux de Polynésie. Une situation dont s’étonne le secrétaire territorial du Snetaa, Maheanuu Routhier, puisque les élèves du lycée ont été mis en vacances forcées pendant trois jours avant les vacances. Des heures qui ne seront pas rattrapées par les élèves, regrette-t-il.

Maheanuu Routhier qui pointe du doigt l’incohérence entre cette décision et le « buzz » du début d’année scolaire sur l’absentéisme des professeurs, lors duquel la ministre de l’Education avait prévenu qu’elle surveillerait les absences des enseignants. « On a eu droit en début d’année à un laïus sur l’absentéisme des profs, mais faire partir les élèves trois jours plus tôt en vacances ne pose aucun problème ».