Le sommet USA – Pacifique s’achève par un dîner à la Maison Blanche

Capitole, Chambre de commerce, Département d’État puis Maison Blanche… Le sommet États-Unis – pays insulaires du Pacifique s’est achevé ce jeudi à Washington par une rencontre des chefs d’État et de gouvernement de la région avec le président Joe Biden. Le sommet États-Unis – pays insulaires du Pacifique s’est achevé ce jeudi à Washington par une rencontre des chefs d’État et de gouvernement de la région avec le président Joe Biden. Le président américain a multiplié les annonces sur la coopération avec les états souverains de la région, le forum des îles du Pacifique, et la lutte contre les changements climatiques ou le contrôle des pêches.

Lire aussi : Pourquoi Édouard Fritch est finalement invité à Washington

Après une réception au quartier général des garde-côtes, hier, puis des échanges techniques avec l’administration américaine, les représentants des pays invités au premier sommet USA – Pacifique se sont dirigés vers le Capitole, siège des deux chambres législatives américaines, ce jeudi. Les dix chefs d’État et de gouvernement qui avaient fait le déplacement – Iles Cook, Micronésie, Fidji, Marshall, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Tonga, Tuvalu, Iles Salomon, Nouvelle-Calédonie et Polynésie – ainsi que les ambassadeurs des autres pays insulaires de la région étaient invités par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. L’élue démocrate a souligné « avec force » l’intérêt du Congrès américain pour un engagement plus fort dans « l’Indo-Pacifique ». Elle a en outre annoncé qu’une mission parlementaire bipartisane mènera une visite officielle dans la région dans les mois à venir, sous la direction du président de la commission des Affaires étrangères, Gregory Meeks.

La visite avait d’abord fait un arrêt à la Chambre de commerce, où des chefs d’entreprises américains avaient été réunis pour « identifier des opportunités de collaboration » dans la région. Elle s’est poursuivie au siège du Département d’État – l’équivalent du ministère des Affaires étrangères – où le président américain Joe Biden, assisté du secrétaire d’état Antony Blinken, a présidé une réunion sur la « toute première stratégie américaine pour les îles du Pacifique », aligné sur la stratégie 2050 du Forum des îles du Pacifique. Parmi les annonces :

Le renforcement de la présence diplomatique dans la région, avec des ouvertures d’ambassades à Tonga, Kiribati ou aux Salomon, l’ouverture d’un bureau de représentation en Papouasie, et la nomination d’un envoyé permanent auprès du Forum des îles du Pacifique

L’envoi de volontaires des « Peace Corps » à Fidji, Tonga, Samoa et Vanuatu pour des missions de soutien « des communautés en matière d’éducation, de santé, de développement économique communautaire et d’action climatique ». Une mission régionale de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) doit être ouverte à Suva, aux Fidji, d’ici septembre 2023.

Le soutien financier au traité sur le thon dans le Pacifique Sud : les États-Unis, qui ont déjà engagé 10 millions de dollars pour soutenir la coopération sur ce sujet, se sont engagés à « demander un accord d’assistance économique de 600 millions de dollars sur dix ans, associé au traité ». « Cette assistance soutiendra le développement économique de la pêche, la collaboration en matière de résilience climatique, l’économie bleue et la sécurité maritime » précise la Maison Blanche.

Le développement de bourses d’études et d’opportunités de formation, à Hawaii notamment, pour les leaders et futurs leaders de la région.

L’investissement de plus de 130 millions de dollars dans la résilience aux changements climatiques, et la mobilisation de « 400 millions de dollars supplémentaires en financement privé ». Ces investissements doivent notamment aider à prévoir les dangers climatiques et les évènements météorologiques violents, soutenir la cartographie océanique, soutenir l’économie bleue, le développement des énergies renouvelables et les « infrastructures intelligentes » face aux défis climatiques, la lutte contre le trafic d’espèces sauvages…

L’engagement à travailler avec les états de la région sur le maintien des lignes de base et des limites de zones maritimes face à la montée des eaux

Le déblocage de 50 millions de francs pour le développement d’infrastructures dans les états du Pacifique : électrification, transport, infrastructures de pêche…

Développement de programmes sanitaires ciblés, sur la lutte contre la dengue, notamment, et la prévention des « maladies émergentes »

Aucune de ces annonces ne concerne directement la Polynésie ou les territoires français du Pacifique.

« La solidarité et l’unité sont les seuls moyens de résister »

Un « réengagement » salué par Édouard Fritch qui a souligné lors de la réunion l’importance de préserver la stabilité et l’unité de la région dans ce contexte international tendu. « Nous sommes de petits pays et territoires terrestres, mais d’importants pays océaniques répartis sur le continent bleu du Grand Pacifique. La solidarité et l’unité sont les seuls moyens de résister aux adversités liées à l’homme ou à la nature telles que la pêche illégale ou les catastrophes naturelles compte tenu des particularités de nos îles, a-t-il déclaré. Permettez-moi de saisir cette occasion pour me joindre aux pensées et aux prières des familles américaines qui ont été durement touchées par l’ouragan Ian. Cela montre une fois de plus à quel point les effets dévastateurs du changement climatique sont universels ».

Après la première journée du sommet, mercredi, le président du Pays s’était montré enthousiaste sur les échanges avec les États-Unis, « partenaire décidé » pour l’Océanie. Notamment sur les questions climatiques : les États-Unis veulent pouvoir compter sur la voix du Pacifique, précise Édouard Fritch :

Cette dernière journée de sommet s’est clôturée à la Maison Blanche par un dîner avec l’ensemble des chefs d’Etat et de gouvernement présents, au cours duquel le Président Biden a « démontré sa proximité sincère avec le monde océanien » précise la présidence.