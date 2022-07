Le spectacle « Pi’i Fenua », l’appel de la terre, fait ses derniers réglages au marae Arahurahu

Les 16, 17, 23, 24 et 30 juillet, le Conservatoire artistique présente « Pi’i fenua », l’appel de la terre. Un spectacle assuré par la troupe Tahiti Ia Rurutu Noa, dirigée et mise en scène par Olivier Lenoir.

C’est sur le site mystique de Paea que la troupe Tahiti ia Rurutu Noa, dirigée par Olivier Lenoir, présentera demain la première de son spectacle Pi’i Fenua ou l’appel de la terre. Après la répétition générale du week-end dernier, l’heure est aux derniers ajustements : costumes, décor, emplacement, filage avec les musiciens. La fin d’un travail de très longue haleine pour la troupe dont les recherches de thème ont été très méticuleuses, comme l’explique Moearii Darius, l’une des fondatrices de la troupe. « On a choisi cette légende très très ancienne car on connaissait assez mal l’histoire. »

Il s’agit pour la troupe de coller au maximum à la tradition. Ces 5 représentations au marae, du 16 au 30 juillet, sont bien sûr un honneur pour les danseurs, mais aussi une responsabilité, assure-t-il. Car il s’agit de mettre en valeur le travail des anciens. Notamment celui de Tavana Salmon, à qui le spectacle est dédié. « On voulait vraiment rendre hommage à celui, qui dans les années 80, a réintroduit le tatouage et a fait revivre les cérémonies sur les marae et tant d’autres choses. Sans Tavana Salmon, la Polynésie n’aurait pas le visage qu’elle a aujourd’hui. »

Il reste des places pour les deux représentations de ce week-end et pour celles des 23, 24 et 30 juillet à 15h45 au marae Arahurahu de Paea. Pour les acheter, direction ticket-pacific.pf, ou les magasins Carrefour, à Radio1 et Tiare FM à Fare Ute ou sur place les jours de spectacle.