Arrivé le week-end dernier après 35 jours de traversée depuis Valparaiso, le Statsraad Lehmkuhl repart ce mardi pour la suite de son tour du monde. Ce navire-école qui est utilisé par la marine marchande et l’académie navale norvégiennes est également équipé pour effectuer des recherches océanographiques. Il est actuellement en expédition autour du monde pour sensibiliser à la préservation des océans, avec à son bord 90 étudiants de l’Université de Bergen. Radio1 a rencontré son capitaine.

Le Statsraad Lehmkuhl, ce superbe trois-mâts construit en 1914, que vous avez peut-être vu amarré au quai des paquebots, est un navire-école de la marine marchande norvégienne, mais c’est aussi une base de recherche scientifique. Il est actuellement à mi-chemin d’une expédition autour du monde débutée en aout 2021, avec à son bord 90 étudiants de l’université de Bergen pour un module « développement durable » qui prend la forme d’un séjour de 4 mois entre l’Amérique du Sud et Palau. Divisés en trois groupes, ils participent aussi à la navigation en assurant des quarts. Les explications de son capitaine, Jens-Joachim Hiorth qui vient de prendre la relève et conduira le bateau jusqu’à Palau.

Le but de ce voyage est de collecter de l’information sur les océans, pour le compte de l’Institut de recherche de la marine marchande norvégienne, qui la partage en open data. L’initiative fait partie des actions validées par les Nations Unies dans le cadre de la décennie des océans. « Je travaille en mer depuis 25 ans, dit le capitaine, et on me demande toujours si je vois le changement climatique. Ces choses-là se mesurent sur le très long terme, mais ce que je vois clairement à l’œil nu, c’est l’augmentation de la pollution. »

Même s’il est géré par une fondation privée, le Statraad Lehmkuhl est « un ambassadeur flottant de la Norvège, dit le capitaine Hiorth, et nous sommes fiers que la Norvège soit une nation maritime ».

Le Statsraad Lehmkuhl reprend la mer aujourd’hui, pour les îles Cook, Fidji, Samoa et Tonga.