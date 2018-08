Le Super Aito, l’explication au sommet du V1

L’élite du va’a individuel masculin se retrouve samedi matin pour le Super Aito entre Moorea et Tahiti. Explication attendue entre Steeve Teihotaata, Kevin Céran-Jérusalémy et Rete Ebb, notamment.

C’est la course de va’a hoe la plus relevée de l’année. Le Super Aito aura lieu ce samedi 25 août. Le départ sera donné à 10h30 de la plage de Temae à Moorea. Il y a 35 kilomètres à parcourir, et notamment le chenal entre Moorea et Tahiti à traverser, pour atteindre la ligne d’arrivée à la pointe Vénus à Mahina. Arrivée estimée aux alentours de 14 heures.

Cette course individuelle est uniquement masculine et réservée aux 100 premiers du classement open men du Te Aito. On retrouvera donc au départ Steeve Teihotaata, vainqueur du Te Aito le 28 juillet. Ainsi que Kévin Céran-Jérusalémy, quadruple vainqueur du Te Aito de 2014 à 2017, Rete Ebb, vainqueur du Super Aito en 2017, ou encore Manutea Millon, Damas Ami, Taaroa Dubois, Yoan Cronsteadt, Bruno Tauhiro, Hititua Taerea… Les forces en présence, avec notre spécialiste Alex, de Va’a News.

Les conditions de vent et de houle seront difficiles et il faudra être puissant pour s’imposer, estime Alex.

Quatre rameurs étrangers se sont également qualifiés, notamment Tupuria King (Nouvelle-Zélande), 12e du Te Aito, deux Pascuans et un Calédonien. Les cinq meilleurs juniors du Te Aito, les dix meilleurs masters 40 et les dix meilleurs masters 50 sont également invités par les organisateurs.