Le Syndicat de la fonction publique tacle Jacques Raynal

Au lendemain de la sortie de grève dans la santé publique, le Syndicat de la fonction publique a diffusé un communiqué qui rappelle les pratiques du Pays en matière de promotion interne dans les établissements du Pays. Et qui souligne que le secteur de la santé aurait, depuis près de 25 ans, bénéficié de la « quasi totalité»

Dans ses déclarations aux médias durant la semaine de grève qui vient de s’achever, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, justifiait son refus de certaines revendications d’avancement par le risque de faire face à des actions en justice, « notamment de la part du Syndicat de la fonction publique ».

Vadim Toumaniantz, le président du syndicat, a diffusé ce mercredi matin un communiqué dans lequel il rappelle les bases des processus de promotion dans la fonction publique : « si la rigidité est de passer un concours pour changer de catégorie, quelle belle excuse… »

Le Syndicat de la fonction publique revient sur la situation à l’hôpital : « Pour ce qui concerne le CHPF, les agents en question n’étaient pas ‘passés’ catégorie C. Pour mémoire, il s’agissait d’agents C recrutés en ANT (agents non titulaires, Ndlr), l’équivalent en droit public des CDD de droit privé. Ces agents soit ne s’étaient pas présentés au concours interne organisé pour permettre leur titularisation, soit l’avaient raté. Le gouvernement avait par suite cherché à les titulariser par tous les moyens, suite à un protocole de fin de conflit signé en mars 2014. Il leur alors avait été proposé au vu de l’impossibilité d’un nouveau CDD en C, d’être recrutés en CDI sur un poste D, avec une prime, pour continuer à les payer en tant que C.Nous n’avons donc amené personne à ‘rester’ en catégorie D. »

« Le SFP n’est pas contre la promotion interne. Il en souhaite le développement, pour tous les agents et de façon équitable, poursuit le communiqué. (…) Nous constatons que, depuis 1995, la quasi-totalité du budget permettant la promotion interne est orientée vers la filière santé. Sans remettre en cause les besoins de cette filière (qui on le sait sont criants), tous les autres cadres d’emploi sont tout autant en droit d’attendre de la part du Pays une politique volontariste pour permettre la mise en œuvre effective de la promotion interne.»

En conclusion, « nous souhaiterions que la Polynésie cesse de placer arbitrairement des personnes sur des postes sans avoir assuré la transparence des conditions de recrutements (compétence, équité de traitement des candidatures,…), ou… suivant les grèves du moment. »

