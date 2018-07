Le synode demande l’officialisation de la langue Mao’hi

Après près d’une semaine de discussions, le 134ème synode de l’église protestante Ma’ohi s’est terminé dimanche. L’église protestante demande à l’Etat « de vraies excuses » par rapport aux essais nucléaires et demande aussi au gouvernement de la Polynésie de ne pas être « les envoyés spéciaux de l’Etat français aux Nations Unies ». Enfin autre demande : l’officialisation de la langue.



« L’unité de l’homme et la création » a été au centre des discussions pendant la semaine du 134ème synode de l’église protestante évangélique Ma’ohi. Une thématique importante pour le président de l’église, Taaroanui Maraea, au « vu du contexte écologique et environnemental » au plan local mais aussi international. De ce thème principal ont découlé ensuite plusieurs autres sujets de réflexion tels que les drogues, le peuple et la contamination nucléaire, ou encore l’officialisation de la langue Ma’ohi.

L’officialisation de la langue

L’église protestante Ma’ohi appelle le gouvernement à reconnaître la langue Ma’ohi ainsi que sa graphie. Pour rappel, le 26 novembre 1980 le vice-président du conseil du gouvernement, Francis Sanford, avait reconnu la langue tahitienne conjointement avec la langue française comme langue officielle de la Polynésie : « La langue tahitienne est conjointement avec la langue française, langue officielle du territoire de la Polynésie française la première étant toutefois reconnue comme langue du droit puisque dans les actes juridiques, la langue française fait foi ». Un acte d’ailleurs co-signée par le haut-commissaire de l’époque, Paul Cousseran. Douze ans plus tard dans la constitution française est rajouté que « la langue de la République est le français ». Taaroanui Maraea affirme que « tout peuple a droit à sa propre langue » et que cette dernière est le « socle » pour apprendre d’autres langues.

Le synode demande à l’Etat de présenter de « vraies excuses au peuple Ma’ohi pour tous les dégâts » du nucléaire.

Lors de ce 134ème synode il a aussi été question bien évidemment du nucléaire. Le synode « exhorte » « l’Etat français à reconnaître le grand mal qu’il a commis dans ce pays et ce peuple et à faciliter les démarches des malades victimes de ses essais nucléaires ». Le synode au travers du pasteur Tarati appelle aussi le gouvernement de la Polynésie à ne pas être « les envoyés spéciaux de l’Etat français aux Nations Unies ».

Une délégation dirigée par le président de l’église protestante Ma’ohi fera l’objet d’une intervention auprès du comité des 24 à l’ONU ainsi qu’au comité des droits de l’homme à Genève concernant le sujet du nucléaire. Le pasteur Tarati souligne d’ailleurs que l’église ne fait pas de politique, même si leur combat est proche de celui du Tavini, « la politique c’est dans les urnes que cela se passe. Là on prend notre bâton de pèlerin » . Par rapport à la procédure juridictionnelle internationale contre l’Etat français déposée en 2016, le pasteur Tarati a affirmé qu’elle était toujours en cours.