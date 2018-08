Le taekwondo polynésien s’impose à l’international

Durant trois jours, le taekwondo polynésien a pu montrer son efficacité face aux compétiteurs internationaux lors de la President’s Cup et des Oceania. Les combattants locaux ont raflé en tout 62 médailles dont 22 en or.

De vendredi à dimanche, la salle omnisport de la pointe Vénus à Mahina a rassemblé plus d’une centaine d’athlètes pour deux évènements importants du taekwondo : la President’s Cup et les Oceania. Et pendant trois jours, les combattants locaux n’ont pas eu à rougir face à leurs adversaires venus d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Japon ou encore de France. En effet, lors de la première journée de compétitions, la President’s Cup, Tahiti s’est adjugée 29 médailles dont 10 en or. De quoi rafler la victoire à la très forte équipe australienne avec 28 médailles dont 8 en or. Dans certaines catégories comme junior femme, le podium était entièrement tahitien.

Samedi et dimanche, les combattants se sont retrouvés cette fois pour les Oceania de Taekwondo. Et là encore Tahiti a montré toute ses capacités avec 33 médailles dont 12 en or. Une fois encore devant l’Australie qui totalise 25 médailles mais également 12 en or.