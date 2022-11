Le Tahei ‘auti ia Moorea aura finalement lieu le 3 décembre

Annulée le 19 novembre pour cause d’intempérie, la deuxième édition de ce rassemblement sur la plage de Temae a été reprogrammée au 3 décembre. Toujours au programme : une cérémonie culturelle destinée à prendre position sur le développement de Moorea.

En novembre 2021, le premier opus de cette manifestation « pour un développement raisonné » de l’île sœur et contre plusieurs projets commerciaux et immobiliers, avait déjà dû être reporté une fois à cause de la pluie. Ce qui ne l’avait pas empêché de rassembler, quelques jours plus tard, plus d’un millier de personnes sur la plage de Temae, dont la « privatisation » est au cœur de la contestation. Les organisateurs, qui avaient tout de même tenu une petite cérémonie « autour du Pou » le 19 novembre ont bon espoir de déplacer davantage de monde pour cette deuxième édition du Tahei. Le rendez-vous est donné à 7h30 pour un début des cérémonie (orero, himene) à 8h30, et un départ des nageurs avec la tresse en auti et les premières offrandes de couronnes à la mer aux environs de 9 heures.